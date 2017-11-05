Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor karşılaşması

SÜPER Lig'de 11 puanla 12. basamakta yer alan Aytemiz Alanyaspor, şuan deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşı karşıya geliyor. Bu sezon kendi evinde Sivasspor, Kasımpaşa, Karabükspor ve Fenerbahçe'yi deviren, Gençlerbirliği ile de berabere kalan Akhisarspor'a ilk mağlubiyetini tattırmak isteyen turuncu yeşilli takım, dün akşam yapılanantrenmanda taktik provası gerçekleştirdi.

Şuan oynanan Akhisarspor - Alanyaspor maçının kadroları şu şekilde;

Saat 14.00'de başlayan maça temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, orta alanda Taha, Emre Akbaba, Efecan,

hücumda N'Sakala, Fernandes ve ileri uçta da Vagner Love 11'i ile başladı. Ev sahibi Akhisarspor ise Lukac, Soner, Onur, Henrique, Lopes, Ömer, Sissoko, Mustafa, Larsson,

Serginho ve Caner ilk 11'i ile başladı.

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