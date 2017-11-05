Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.767
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0676
EURO
4.4971
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Gece sütü çocuklarda çürük diş nedeni
Gece sütü çocuklarda çürük diş...
banner468

Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor karşılaşması

Aytemiz Alanyaspor, 11. hafta maçında bu sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen (4G-1B) Akhisarspor'a konuk olacak. Bugün saat 14.00'de başlayacak olan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek

Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor karşılaşması

Aytemiz Alanyaspor, 11. hafta maçında bu sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen (4G-1B) Akhisarspor'a konuk olacak. Bugün saat 14.00'de başlayacak olan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek

05 Kasım 2017 Pazar 08:05
Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor karşılaşması
banner404

SÜPER Lig'de 11 puanla 12. basamakta yer alan Aytemiz Alanyaspor, bugün deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek. Bu sezon kendi evinde Sivasspor, Kasımpaşa, Karabükspor ve Fenerbahçe'yi deviren, Gençlerbirliği ile de berabere kalan Akhisarspor'a ilk mağlubiyetini tattırmak isteyen turuncu yeşilli takım, dün akşam yapılan antrenmanda taktik provası gerçekleştirdi. Safet Susic gözetiminde yapılan idmanda oyuncuların hırslı görüntüleri teknik heyeti de mutlu etti. Bugün oynanacak olan mücadelede Aytemiz Alanyaspor'da sakat olan M'Billa dışında eksik yok. Maniatis'in ise takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi. Rakip Akhisarspor'da ise sakatlığı bulunan Olcan Adın'ın kadroda yer almama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

DEPLASMANDA EVDEN İYİYİZ 

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon elde ettiği 3 galibiyetten 2'sini deplasmanda kazandı. 4. haftada Atiker Konyaspor'u deplasmanda 2-0'la geçen turuncu yeşilliler, 6. haftada ise zorlu Trabzonspor deplasmanında 3-0'dan gelerek 4-3 maçı kazandı. Göztepe'de de geri dönüşe imza atan Alanyasporlu futbolcular, o deplasmanda da 3-3 berabere kaldı ve ligde topladığı 11 puanın 7'sini rakip saha maçlarından elde etti.

MUHTEMEL KADROLAR
İşte saat 14.00'de başlayacak olan mücadelenin muhtemel kadroları:

Aytemiz Alanyaspor: Remy, Gassama, Welinton, Fofana, N'Sakala, Taha, Sackey, Emre Akbaba, Efecan, Fernandes ve Love.

Akhisarspor: Kucka, Soner, Onur, Henrique, Lopes, Ömer, Sissoko, Mustafa, Larsson, Serginho ve Caner.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 05.11.2017 08:48
Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporAli PalabıyıkAytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flaş iddia! Kocaman'ın yerine gelecek hoca belli oldu
Flaş iddia! Kocaman'ın yerine gelecek hoca belli oldu
Melih Gökçek: "Galibiyeti kaçırdığımız için üzülüyorum"
Melih Gökçek: "Galibiyeti kaçırdığımız için üzülüyorum"
İstifa sinyali veren Aykut Kocaman, takım otobüsüne binmedi
İstifa sinyali veren Aykut Kocaman, takım otobüsüne binmedi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim