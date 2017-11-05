Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor karşılaşması

SÜPER Lig'de 11 puanla 12. basamakta yer alan Aytemiz Alanyaspor, bugün deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek. Bu sezon kendi evinde Sivasspor, Kasımpaşa, Karabükspor ve Fenerbahçe'yi deviren, Gençlerbirliği ile de berabere kalan Akhisarspor'a ilk mağlubiyetini tattırmak isteyen turuncu yeşilli takım, dün akşam yapılan antrenmanda taktik provası gerçekleştirdi. Safet Susic gözetiminde yapılan idmanda oyuncuların hırslı görüntüleri teknik heyeti de mutlu etti. Bugün oynanacak olan mücadelede Aytemiz Alanyaspor'da sakat olan M'Billa dışında eksik yok. Maniatis'in ise takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi. Rakip Akhisarspor'da ise sakatlığı bulunan Olcan Adın'ın kadroda yer almama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

DEPLASMANDA EVDEN İYİYİZ

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon elde ettiği 3 galibiyetten 2'sini deplasmanda kazandı. 4. haftada Atiker Konyaspor'u deplasmanda 2-0'la geçen turuncu yeşilliler, 6. haftada ise zorlu Trabzonspor deplasmanında 3-0'dan gelerek 4-3 maçı kazandı. Göztepe'de de geri dönüşe imza atan Alanyasporlu futbolcular, o deplasmanda da 3-3 berabere kaldı ve ligde topladığı 11 puanın 7'sini rakip saha maçlarından elde etti.

MUHTEMEL KADROLAR

İşte saat 14.00'de başlayacak olan mücadelenin muhtemel kadroları:

Aytemiz Alanyaspor: Remy, Gassama, Welinton, Fofana, N'Sakala, Taha, Sackey, Emre Akbaba, Efecan, Fernandes ve Love.

Akhisarspor: Kucka, Soner, Onur, Henrique, Lopes, Ömer, Sissoko, Mustafa, Larsson, Serginho ve Caner.