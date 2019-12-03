Aytemiz Alanyaspor 4 - 1 Adanaspor maçı- CANLI ANLATIM

66' Alanyaspor, Yacine Bammou'nun golüyle skoru 4-1'e taşıdı.

64' Adanaspor'da 9 numaralı Eren Keleş oyundan çıktı. Yerine 14 numaralı Sinan Büyüksakarya girdi.

62' Alanyaspor'da 8 numaralı Salih Uçan çıktı. Yerine 35 numaralı Musa Çağıran girdi.

58' Alanyaspor, Yacine Bammou'nun attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

56' Adanaspor, Roni'nin attığı golle farkı 1'e indirdi.

48' Alanyaspor, Bammou'nun golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

İkinci yarı başladı

İlk yarı sona erdi

45' Hakem tarafından maçın ilk yarısına 3 dakika uzatma eklendi.

44' Alanyaspor'un atağında Umut Güneş'in ceza alanı dışından çektiği sert şutu kaleci İrfan son anda kornere çeldi.

28' Orta alanda topu rakibinden kazanan Umut Güneş pasını Campos'a aktardı. Sol ceza alanı çizgisi üzerinde şut açısı arayan Campos, pasını sağ kanattaki Efecan'a aktardı. Efecan'ın arkaya ortasında Kaan Kanak topa gelişine vole vurdu ancak top savunmadan kornere çıktı.

24' Adanaspor'da 22 numaralı Özgür Özdemir sarı kart gördü.

17' Adanaspor'da 23 numaralı Evren Korkmaz sarı kart gördü.

17' Alanyaspor'un atağında Efecan ceza alanının sağ çaprazında rakibin sağından atıp solundan geçerek ortaladı. Arka direkte topa iyi yükselen Campos kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci İrfan son anda kornere çeldi.

5' Alanyaspor, Georgios Tzavellas'ın golüyle Adanaspor karşısında 1-0 öne geçti.

MAÇ BAŞLADI

Mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Kaan, Tzavellas, Caulker, Onur, orta alanda Ceyhun, Salih, Umut, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Bammou ilk 11'i ile başladı.

Konuk ekip Adanaspor ise, İrfan, Serdar, Evren, Özgür, Enes, Kağan, Abdulkadir, Okan, Eren, Ronei ve Utku ilk 11'i ile sahaya çıktı.