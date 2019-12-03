Aytemiz Alanyaspor 1- 0 Adanaspor maçı- CANLI ANLATIM
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında bugün saat 16.30'da başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçının kadroları az önce açıklandı
SPOR 03.12.2019, 15:52 03.12.2019, 16:55
17' Adanaspor'da 23 numaralı Evren Korkmaz sarı kart gördü.
17' Alanyaspor'un atağında Efecan ceza alanının sağ çaprazında rakibin sağından atıp solundan geçerek ortaladı. Arka direkte topa iyi yükselen Campos kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci İrfan son anda kornere çeldi.
5' Alanyaspor, Georgios Tzavellas'ın golüyle Adanaspor karşısında 1-0 öne geçti.
MAÇ BAŞLADI
Mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Kaan, Tzavellas, Caulker, Onur, orta alanda Ceyhun, Salih, Umut, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Bammou ilk 11'i ile başladı.
Konuk ekip Adanaspor ise, İrfan, Serdar, Evren, Özgür, Enes, Kağan, Abdulkadir, Okan, Eren, Ronei ve Utku ilk 11'i ile sahaya çıktı.
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