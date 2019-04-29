'Aynı acıyı Kayserispor da yaşadı'

DÜN yaşanan elim kazada hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural, spor camiasını yasa boğdu. Bugün memleketi Çek Cumhuriyetine törenle uğurlanan Sural için bir yazı kaleme alan Kayseri Telgraf yazarı Oktay Ensari, Kayserispor'un da 27 yıl önce aynı acıyı yaşadığını ve 3 futbol şehidi verdiğini yazdı.

İŞTE ENSARİ'NİN KALEME ALDIĞI O YAZI

Ölümün yüzü soğuktur… Her ölüm erkendir, geride kalanlar için…Hele hele, bir başka ülkede futbol topunun peşine düşüp, bunu meslek olarak benimsemiş, 28 yaşında henüz hayatının baharındaki bir futbolcu içinse, daha da acı… Çek milli takımında forma giymiş, bu sezon Sparta Prag’dan Alanyaspor’a gelmişti Josef Sural… Takım otobüsüne binip geldiği Kayseri’den 3 ay önce doğan bebeğini bağrına basıp, öpüp koklamak için 6 arkadaşıyla,VİP minibüsüyle erkenden yola çıkmıştı. Ama, kader ağlarını örmüştü. İçindeki yeni doğan bebeğine bir an önce sarılma arzusu, Alanya’ya 5 kilometre kala, ikisi de uyuyan minibüs şöförlerinin su kanalına sürüklediği özel araçtan emniyet kemeri bağlı olmadığı için savrulmuş, kaldırıldığı hastanede bu dünyaya veda ederken,spor camiasını, ailesini, sevenlerini yasa boğdu… Toprağı bol olsun,Alanyaspor’un, Türk futbolunun başı sağolsun…

Benzer acıyı, Kayserispor’da en son 16 Ocak 1992’de, yanı 27 yıl önce yaşamıştı… Dün gibi hatırlıyorum, 1991-1992 sezonunda Teknik Direktör olarak Nevzat Güzelırmak ile anlaşılmış,birbiri ardına transferler yapılıyordu. Kimler yoktu ki Onbirateş Muammer, yıllar önce Samsunspor’un geçirdiği trafik kasabında ölümden dönmüş Beşiktaş’tan Milli Kaleci Fatih Uraz, Bursaspor’dan Beyhan Çalışkan, Fenerbahçe’den Önder, Eskişehirspor’dan Nasır ve Metin gibi oyuncular transfer edilmiş, harika bir kadro kurulmuştu…1991-92 sezonunda hazırlık kampı bitiminde İzmir’deki kamptan ayrılan ve Afyonkarahisar yakınlarında bir kamyonla çarpışan özel otomobilde Kayserispor daha öncede bu kulüpte forma giymiş "Ağa Metin" lakaplı antrenör Metin Parlaroğlu’nu, futbolcular Metin Aydın ve Nasır Beadini’yi kaybetmiştik… Sonrasında ,bu oyuncuların Yerine Galatasaray’dan Metin Yıldız ve 2 oyuncu alındı. Petrolofisi ile yapılan şampiyonluk mücadelesinde tarihi bir puan farkı ile Şampiyon olarak Türkiye 1. ligine 4.defa çıktık. Ama, yitirdiklerimizin acıları hala içimizdedir…Kayserispor’un 1966’da başlayan kulüpleşme tarihinde acı bir gün olarak bu 3 futbol şehidimiz tarihteki yerlerini almıştır… Kaybettiğimiz değerli oyuncularımızı ve antenörümüzü asla unutmadık, unutmayacağız…

Alanyaspor’lu Josef Sural'in ölümüyle ilgili yaşananlar, Kayserispor açısından bize bu acı günü hatırlattı… Ruhları şad olsun…