Aykut Kocaman’dan olay Beşiktaş sözleri!

FB Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kadıköy’de 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman’ın maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

“Beşiktaş takımının özgüveni çok yüksekti, aslında başka bir kelime daha var ama…”

“İyi bir maç çıkarttık. Beşiktaş son iki yılın şampiyonu, kazandık. İyi bir rüzgar yakalayabilmek için kazanmak zorundaydık. Hem lig, hem de Şampiyonlar Ligi’nde aldığı sonuçlar itibarıyla Beşiktaş takımının özgüveni çok yüksekti. Aslında özgüven ve bir de başka bir kelime daha var ama onu söylemeyeyim şimdi. İki takım açısından da hatalı kararların olduğu bir maç oldu. Bizim taraftaki hatalar daha fazla oldu. Bu galibiyeti almak olağanüstü bir durum. Bütün oyuncularımı kutluyorum.”

“Şenol Hoca bir şeyler söyledi ama ne dediğini anlamadım”

“Maç içinde de birkaç bir şey var. Rakip kırmızı kart gördü, sonra biz gördük. Geriye düştükten sonra net pozisyonlar ve fırsat yaratma anlamında Beşiktaş’ın bir adım daha önde olduğunu söyleyebilirim. İkinci golü bulduk, sonra hemen gol yedik. Sezon başına paralel giden bir maç oldu. Aksiliklerin çok olduğu bir maçtı. Ben ne olduğuna anlamadım. Şenol Hoca bir şeyler söyledi ama ne dediğini anlamadım. Ben rakip teknik direktöre bakmam. Göz göze geldik, bir şeyler dedi. Başka bir şey yok benim için. Böyle maçların karakteristik özelliğine uygun oynadık. Benden ziyade grubun başarısı bu, tebrik ediyorum.”