Aykut Kocaman’dan Fikret Orman’a sert yanıt: ‘Beşiktaş’ı yendiğimize pişman olduk’

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman'ın büyük yankı yaratan bu sözlerine Fenerbahçe cephesinden en sert tepki teknik direktör Aykut Kocaman'dan geldi.

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar’a özel açıklamalarda bulunan Kocaman, şunları söyledi:

“Beşiktaş'ı yendiğimize pişman olduk. Fikret Orman her gün çıkıp konuşuyor. Eğer video hakem uygulaması (VAR) olsa Beşiktaş daha 20. dakikada 9 kişi kalabilirdi. Quaresma ve Pepe'nin kırmızı kartları verilmedi. Benim ilgi alanım bu değil. İşim de bu değil. Benim işim futbol. Bu konulara yanıt vermek zorunda da değil”

‘EMEKLERİMİZ HİÇE SAYILIYOR'

“Maçtan sonra durum değerlendirmesi yapılıyor. Oyuncularımın emekleri hiçe sayılıyor ve sanki hiç oynamamışız, Beşiktaş hakem hataları ile kaybetmiş gibi bir hava yaratılıyor. Bu biraz ayıp. Golden bahsediyorlar ama ortada gol yok. Kalecimiz Kameni ofsayt olduğunu görünce bırakıyor.”

“Beşiktaş ile ilgili sıkıntım da yok. Ama Fenerbahçelilere bir mesajım var. Ben taraftarlarımıza bir şeyler söylemek istiyorum; sahaya çıktık, çatır çatır oynadık, mücadele ettik ve bu maçı kazandık.. Kaçan goller var. Daha farklı da yenebilirdik.”

“Diğer pozisyon (Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasında Cenk Tosun'a yaptığı hareket) dikkatli bakılınca penaltı. Ama dikkatli bakınca görülüyor. Hakemin görmemesi kadar doğal bir şey yok. Benim takımım çok iyi bir yolda. Çok daha iyi olacak. Beni herkes bilir. Kötü ise ‘kötü' derim. Ama bu takım çok iyi ve çok daha iyi olacak. Herkes görecek”

FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?

“Verilmeyen penaltı, verilmeyen kırmızı kart, 77 cm ofsayt gerekçesiyle sayılmayan gol, hocamızın tribüne gönderilmesi, üç kırmızı kart… Günah. Olayı bir tek Ali Palabıyık açısından görmüyorum. Yardımcı hakem Cem Satman'ı takip edeceğiz artık, bütün problemli kararların içerisinde var. Bizi Fenerbahçe derbisinde kaybetmekten çok daha üzen şey, orada yapılan muamele. Bunlar yakışmıyor, bizi üzüyor”