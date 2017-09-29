Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

Aykut Kocaman’dan Fikret Orman’a sert yanıt: ‘Beşiktaş’ı yendiğimize pişman olduk’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın derbi sonrası açıklamalarına yanıt verdi

Aykut Kocaman’dan Fikret Orman’a sert yanıt: ‘Beşiktaş’ı yendiğimize pişman olduk’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın derbi sonrası açıklamalarına yanıt verdi

29 Eylül 2017 Cuma 10:32
Aykut Kocaman’dan Fikret Orman’a sert yanıt: ‘Beşiktaş’ı yendiğimize pişman olduk’
banner404

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman'ın büyük yankı yaratan bu sözlerine Fenerbahçe cephesinden en sert tepki teknik direktör Aykut Kocaman'dan geldi.

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar’a özel açıklamalarda bulunan Kocaman, şunları söyledi:

“Beşiktaş'ı yendiğimize pişman olduk. Fikret Orman her gün çıkıp konuşuyor. Eğer video hakem uygulaması (VAR) olsa Beşiktaş daha 20. dakikada 9 kişi kalabilirdi. Quaresma ve Pepe'nin kırmızı kartları verilmedi. Benim ilgi alanım bu değil. İşim de bu değil. Benim işim futbol. Bu konulara yanıt vermek zorunda da değil”

‘EMEKLERİMİZ HİÇE SAYILIYOR'

“Maçtan sonra durum değerlendirmesi yapılıyor. Oyuncularımın emekleri hiçe sayılıyor ve sanki hiç oynamamışız, Beşiktaş hakem hataları ile kaybetmiş gibi bir hava yaratılıyor. Bu biraz ayıp. Golden bahsediyorlar ama ortada gol yok. Kalecimiz Kameni ofsayt olduğunu görünce bırakıyor.”

“Beşiktaş ile ilgili sıkıntım da yok. Ama Fenerbahçelilere bir mesajım var. Ben taraftarlarımıza bir şeyler söylemek istiyorum; sahaya çıktık, çatır çatır oynadık, mücadele ettik ve bu maçı kazandık.. Kaçan goller var. Daha farklı da yenebilirdik.”

“Diğer pozisyon (Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasında Cenk Tosun'a yaptığı hareket) dikkatli bakılınca penaltı. Ama dikkatli bakınca görülüyor. Hakemin görmemesi kadar doğal bir şey yok. Benim takımım çok iyi bir yolda. Çok daha iyi olacak. Beni herkes bilir. Kötü ise ‘kötü' derim. Ama bu takım çok iyi ve çok daha iyi olacak. Herkes görecek”

FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?

“Verilmeyen penaltı, verilmeyen kırmızı kart, 77 cm ofsayt gerekçesiyle sayılmayan gol, hocamızın tribüne gönderilmesi, üç kırmızı kart… Günah. Olayı bir tek Ali Palabıyık açısından görmüyorum. Yardımcı hakem Cem Satman'ı takip edeceğiz artık, bütün problemli kararların içerisinde var. Bizi Fenerbahçe derbisinde kaybetmekten çok daha üzen şey, orada yapılan muamele. Bunlar yakışmıyor, bizi üzüyor”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Aykut KocamanFikret Orman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesut Özil'e şok! Alınmadı...
Mesut Özil'e şok! Alınmadı...
Galatasaray devre arası kampı için Alanya'ya gelecek
Galatasaray devre arası kampı için Alanya'ya gelecek
Ramos’tan Pique’ye ‘bağımsızlık referandumu’ tepkisi
Ramos’tan Pique’ye ‘bağımsızlık referandumu’ tepkisi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim