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Aykut Kocaman'a kızan Volkan, tesisleri terk etti

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Aykut Kocaman'la yaptığı görüşmenin ardından derbide yedek kalacağını öğrenince tesisleri terk etti

Aykut Kocaman'a kızan Volkan, tesisleri terk etti

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Aykut Kocaman'la yaptığı görüşmenin ardından derbide yedek kalacağını öğrenince tesisleri terk etti

20 Ekim 2017 Cuma 12:19
Aykut Kocaman'a kızan Volkan, tesisleri terk etti
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SEZON başında gösterdiği kötü performansın ardından kaleyi yeni transfer Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel derbide sahaya çıkmayı bekliyordu ancak Teknik Direktör Aykut Kocaman aksi yönde bir karar verdi. Tecrübeli teknik adamın, Kameni'nin yükselen performansından memnun olduğu ve derbide kaleyi Kameni'ye emanet edeceği öğrenildi.

VOLKAN TESİSLERİ TERK ETTİ

Kocaman'ın kararından sonra gergin günler geçiren Volkan Demirel hocasından bir toplantı talep etti. Kocaman ile özel olarak görüşüp, derbide oynamayı beklediğini dile getiren Demirel, istediği cevabı alamayınca sinirli bir şekilde tesislerden ayrıldı.

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Son Güncelleme: 21.10.2017 01:09
Anahtar Kelimeler:
Aykut KocamanVolkan
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