Aykut Kocaman: Son derece ciddi denilecek fırsatları cömertçe harcadık

SÜPER Lig'in 14. haftasında Konyaspor, evinde Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısında yüksek tempolu bir oyun sergilediklerini belirten Kocaman, “Grup davranışı olarak belki içeride oynamanın da biraz itelemesiyle bu anlamda normal halimize biraz daha döndüğümüz bir maç olarak gözüktü. Son 4 haftanın aksine çok daha kuvvetli, çok güçlü, ne yaptığını bilen, öbür taraftan da büyük bir tedirginlikle oynayan bir takım olarak sahada vardık ki bu büyük ihtimalle vuruşlara da yansıdı. Son derece ciddi denilecek fırsatları cömertçe harcadık” şeklinde konuştu.

‘5-6 haftaya damga vuran şey yine ortaya çıktı…’

İkinci yarıda oyuncularında enerji düşmesi meydana geldiğini kaydeden Kocaman, “İkinci yarıda bu sefer sonuç alma isteğiyle beraber özellikle oyuncu davranışları ve saha yerleşimimiz bozulmaya başladı. Saha yerleşimi bozulmaya başlayınca Gaziantep de işin içine girdi. İlk yarı kadar etkimizin yüksek olduğu gözükmedi. Onlar da kalemizi, ilk yarıya oranla çok daha fazla ziyaret etmeye başladılar, tehlike oluşturmaya başladılar. Ama buna rağmen gol girişimlerinin içinde hakikaten Bajic'in ayağına gelen top futbol sahalarında az görülen özelliklerden bir tanesiydi. Kaleye gitmesini beklerken bugünün ve belki de 5-6 haftaya damga vuran şey yine ortaya çıktı, olmadı. Mutlak kazanma ihtiyacımızın olduğu, bu üzerimizdeki moralsiz ve etkisiz hali değiştirmek için büyük bir fırsat olarak gözüken maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.