Aykut Kocaman kararını verdi! İstifa...

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetici Ali Yıldırım ve Hasan Çetinkaya ile kulüp binası dışında görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli yöneticiler ile Aykut Kocaman'ın görüşmelerinin olumlu olduğu ifade edildi. Deneyimli futbol adamı, 16:00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki basına kapalı olan idmana çıkacak.
Öte yandan Kocaman'ın Fenerbahçe'de kalmasından sonra kadroda operasyon yapılacağı belirtiliyor. Salı günü öğlen saatlerinde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.
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