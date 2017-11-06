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Aykut Kocaman kararını verdi! İstifa...

Fenerbahçe yönetimi Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kocaman kararını açıkladı...

Aykut Kocaman kararını verdi! İstifa...

Fenerbahçe yönetimi Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kocaman kararını açıkladı...

06 Kasım 2017 Pazartesi 22:43
Aykut Kocaman kararını verdi! İstifa...
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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetici Ali Yıldırım ve Hasan Çetinkaya ile kulüp binası dışında görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli yöneticiler ile Aykut Kocaman'ın görüşmelerinin olumlu olduğu ifade edildi. Deneyimli futbol adamı, 16:00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki basına kapalı olan idmana çıkacak.
Öte yandan Kocaman'ın Fenerbahçe'de kalmasından sonra kadroda operasyon yapılacağı belirtiliyor. Salı günü öğlen saatlerinde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Aykut KocamanFenerbahçeKocaman
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