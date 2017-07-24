Aykut Kocaman'ın zor tercihi!

FENERBAHÇE, sezonu perşembe günü Avusturya’da Sturm Graz maçıyla açacak. Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında, rövanş için avantajlı bir skor almaya çalışacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, bu mücadelede sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Ancak iki mevkide kararsızlık yaşıyor: Kale ve sağ bek...

Kameni göz doldurdu

Volkan Demirel, hazırlık maçlarındaki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Ancak kaptan böylesi kritik maçlarda çok daha iyi motive oluyor. Yeni transfer Carlos Kameni ise kısa sürede takıma uyum sağladı. Şans bulduğu karşılaşmalardaki formuyla göz doldurdu. Kocaman, perşembe akşamı eldivenleri kime vereceği konusunda zor bir tercih yapacak. İki file bekçisinin idmanlardaki görüntüsü, karar vermesinde yardımcı olacak.

Isla formayı kapabilir

Aykut Kocaman, Mauricio Isla kısa süre önce takıma katıldığı için defansın sağında Şener Özbayraklı’yı oynatmayı planlıyordu. Ancak Şilili futbolcunun beklenenden daha hazır bir şekilde gelmesi işleri değiştirdi. Bunda, Şener’in her iki kampta da vasat performans sergilemesinin etkisi var. Fener’de Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Topal, Josef, Dirar, Ekici, Valbuena ve RvP’nin yeri garanti gibi...