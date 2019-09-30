Aykut Kocaman: Bu galibiyet sadece 3 puan değil

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligde takımların birbirine çok yakın olduğunu ve zor maçların oynandığını kaydetti. Kayserispor maçının zor olacağını bildiklerini ifade eden Kocaman, oyuncularını, maçın bitiş düdüğüne kadar istekli bir şekilde kaliteli oyun oynadığını ifade ederek tebrik etti. Kocaman, Kayserispor karşısındaki galibiyetin sadece 3 puan olmadığını, ilerleyen günler için moral ve özgüven yaratacağını belirtti.

Teknik direktörlükte 500'üncü maçına çıktığı hatırlatılıp, bundan sonra da yeni bir 500 gün olacak mı ? yönündeki soruya Kocaman, "Zor. Bundan sonrası bizim için yıpratıcı bir dünya. Oynarken de, oynatırken de çok farklı. Kazancı, prestiji çok güzel ama yıpratıcı bir süreç" dedi.

Kocaman, penaltı pozisyonunun sorulması üzerine de hakem için zor bir karar olduğunu; ancak doğru bir karar verdiğini belirtti.

Aykut Kocaman Süper Lig tarihine geçti!

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının Kayserispor ile oynadığı maçta 500. kez Süper Lig maçına çıktı ve bunu başaran en genç teknik direktör olarak tarihe geçti.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor karşısında Süper Lig'de 500. kez bir maça çıkarken bunu başaran en genç teknik direktör oldu. 500. Süper Lig maçına 54 yaşında çıkan Aykut Kocaman, bu süreçte 214 galibiyet, 134 beraberlik ve 152 mağlubiyet aldı.

Süper Lig tarihinde 500. maçına çıkan önceki teknik direktörlerden Samet Aybaba 58, Yılmaz Vural 59, Şenol Güneş ise 64 yaşındaydı.

Aykut Kocaman'ın kariyerinde çalıştırdığı takımlar şöyle;

2000-2004: İstanbulspor

2004-2005: Malatyaspor

2005-2006: Konyaspor

2006-2007: Ankaraspor

2008-2009: Ankaraspor

2010-2013: Fenerbahçe

2014-2017: Konyaspor

2017-2018: Fenerbahçe

2018- (Devam ediyor): Konyaspor