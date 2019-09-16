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Aykut Kocaman: Bu galibiyet özgüven sağlar

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig’de bu sezon ilk galibiyetlerini aldıkları Yukatel Denzilispor maçının ardından, “Bu galibiyet özgüven sağlar ama birkaç galibiyete de ihtiyacımız var” dedi.

SPOR 15.09.2019, 23:53
Aykut Kocaman: Bu galibiyet özgüven sağlar
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SÜPER Lig'de Konyaspor, deplasmanda Denizlispor'u Miya'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ilk galibiyetlerini aldıkları Yukatel Denzilispor maçının ardından, “Bu galibiyet özgüven sağlar ama birkaç galibiyete de ihtiyacımız var” dedi.

Kocaman, “Bugün iştahlı oyunumuz vardı özgüven biraz yüksekti. Uzun zaman sonra bir galibiyet aldık. Yükselen performansımız var, uyumluluk olarak da iyiydik ama yalnız sonuçlara yansıtamadık. Bu maçla beraber artık ufak ufak yukarıya doğru çıkmamız lazımdı, isteğimizi aldık. Bundan sonra kırılganlığı ortadan kaldırmak istiyoruz. Top oyunda neredeyse 70 dakika kaldı. İki takım da kendi oyununu oynatmaya çalıştı. Amaçlarımız Denizlispor'un hızlı ataklarını yaptırmamaktı. Az da olsa yaptılar, biz de onların sıkıntılarından faydalanmaya çalıştık. Golü attıktan sonra da bunu dengeledik. Sevindirici bir skor oldu” diye konuştu.

#konyaspor #Denizlispor #Aykut #Kocaman
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