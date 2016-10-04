Ayite'yi hırs bastı

SPOR Toto Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçta oyuna ikinci yarı giren ve bir gol, bir de asist yaparak maçın yıldızı olan Jonathan Ayite, bu maçın ardından sakatlanarak formaya hasret kalmıştı. Gençlerbirliği, Trabzonspor, Adanaspor ve son oynanan Başakşehir maçında forma giyemeyen siyahi yıldız, 16 Ekim'de deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe maçına kadar yetişecek. Bugün takımla birlikte antrenmana çıkması beklenen Togolu forvet, Vagner Love ile forma savaşına girecek. Takım arkadaşlarına "Gol atmayı özledim" dediği öğrenilen Ayite'nin Fenerbahçe maçında formasına kavuşabilmek için gün saydığı da gelen bilgiler arasında.
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