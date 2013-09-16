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Aydınlar'dan flaş karar

TFF eski Başkanı Aydınlar konuşma kararı aldı

Aydınlar'dan flaş karar

TFF eski Başkanı Aydınlar konuşma kararı aldı

16 Eylül 2013 Pazartesi 17:42
Aydınlar'dan flaş karar
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FENERBAHÇE'DE  kongre rüzgarları esmeye başlarken, TFF Eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın basın toplantısı düzenleyeceği ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar konuşma kararı aldı.

Özellikle Fenerbahçe ile ilgili 3 Temmuz sürecinden bu yana eleştirilerin odağında kalan Aydınlar,18 Eylül Çarşamba günü saat 11:00' de İstanbul Four Seasons Bosphorus Otel'de bir basın toplantısı düzenleyerek TFF Başkanı olduğu döneme ait yaşadıklarını basın mensuplarıyla paylaşacak.

Aydınlar'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:
"Tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere, iki yılı aşkın bir süredir futbolumuz çok özel bir süreç yaşıyor. 2011 Haziran ayının son günlerinde Federasyon Başkanı olarak dahil olduğum bu döneme dair çok fazla şey konuşuldu ve yazıldı. Şahsen, başkanlık görevimi sonlandırdığım günden itibaren olabildiğince, gündeme ait detayların dışında kalmaya gayret gösterdim.Bugün gelmiş olduğumuz noktada kamuoyunun sürece dair çok daha detaylı bir şekilde bilgilendirilmesinin zamanının geldiği düşüncesindeyim. Bu amaçla TFF Başkanı olduğum döneme ait yaşadıklarımı tüm açıklığıyla paylaşacağım bir toplantı düzenlemeye karar verdim. Değerli vaktinizi ayırıp, 18 Eylül Çarşamba günü saat 11:00' de İstanbul Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleştireceğim toplantıya katılabilirseniz çok mutlu olacağım

Hürriyet

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Son Güncelleme: 16.09.2013 17:45
Anahtar Kelimeler:
TffFenerbahçeMEHMET ALİ AYDINLAR
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