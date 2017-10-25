Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108355
ALTIN
154.737
DOLAR
3.7447
STERLİN
4.9968
EURO
4.4237
26 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
26 Ekim Günlük Burç Yorumu
26 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Ekim 2017 Alanya -...
Meme kanseri türü 180’e çıktı!
Meme kanseri türü 180’e çıktı!
banner468

Ayak analizi yaptırdılar

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, merkezi Ankara'da bulunan Pedowell adlı Ayak Check Up Merkezi tarafından yürüyüş testinden geçirildi

Ayak analizi yaptırdılar

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, merkezi Ankara'da bulunan Pedowell adlı Ayak Check Up Merkezi tarafından yürüyüş testinden geçirildi

25 Ekim 2017 Çarşamba 23:46
Ayak analizi yaptırdılar
banner404

DURUŞ bozukluklarına yol açan basma bozukluklarını tespit ederek kişiye özel ayak tabanlığı yapmak amacıyla yapılan testler, Alanya Anadolu Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Pedowell Kayseri Bayisi Serhat Polat ve Fizyoterapist Fetih Yakut, turuncu yeşilli futbolcuları statik ve dinamik yürüyüş testlerine tabi tuttu. Serhat Polat, basma bozukluklarının kişide duruş bozukluklarına yol açtığını belirterek, ayak analiziyle olması gereken basma pozisyonuna göre ayağı tabanlıkla desteklediklerini söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporAnkaraPedowell
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malzemeler dağıtıldı
Malzemeler dağıtıldı
Bu maça giriş ücretsiz
Bu maça giriş ücretsiz
'Seriye devam edeceğiz'
'Seriye devam edeceğiz'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim