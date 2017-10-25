Ayak analizi yaptırdılar

DURUŞ bozukluklarına yol açan basma bozukluklarını tespit ederek kişiye özel ayak tabanlığı yapmak amacıyla yapılan testler, Alanya Anadolu Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Pedowell Kayseri Bayisi Serhat Polat ve Fizyoterapist Fetih Yakut, turuncu yeşilli futbolcuları statik ve dinamik yürüyüş testlerine tabi tuttu. Serhat Polat, basma bozukluklarının kişide duruş bozukluklarına yol açtığını belirterek, ayak analiziyle olması gereken basma pozisyonuna göre ayağı tabanlıkla desteklediklerini söyledi.
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