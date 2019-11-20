AYTEMİZ Alanyaspor'un sezon başında transfer ettiği eski Fenerbahçeli futbolcu Salih Uçan, bir internet sitesine verdiği özel röportajda şu anki kulübü Aytemiz Alanyaspor'dan bahsetti. Alanyaspor'un iyi gittiğini ve camianın şampiyonluk havasında olmadığını ifade eden genç futbolcu, şu anki durumu iyi analiz ederek ayaklarının yere bastığını ifade etti. Takıma geçtiğimiz sezona göre daha kaliteli oyuncular eklendiğini ifade eden Salih Uçan, "Geçen sezona göre çok farklı bir değişiklik olmadı takımda ve yeni oyuncular ile beraber Alanyaspor daha güçlü bir hale geldi. Şu an Alanyaspor'un durumu daha iyi gözüküyor. Şu anda iyi gidiyoruz, geçen sezon da Kasımpaşa sezona iyi başlamıştı ama daha sonra kötü bir hava oluştu ve 2-3 puanla ligde kalmayı başardılar. Alanyaspor şu anda iyi gidiyor ancak bu tip durumları da iyi analiz ediyoruz, ayağımız yere basıyor ve kimse 'Aaa beyler şampiyonluğa gidiyoruz' havasına girmiyor. Bu ne zaman belli olur; Başakşehir gibi 2-3 sezon liderliğe, şampiyonluğa oynarsan o zaman belli olur. Alanyaspor'un tarihinde şampiyonluğa oynayan bir durumu olmadı, o yüzden şu anda şampiyonluktan bahsetmiyoruz. 11 haftayı geride bıraktık ve birçok önemli maça çıktık, iyi bir süreç geçirdik. Alanyaspor hem camiası, hem yönetimi olarak farklı bir camia ve bir bütünlük var. Ben de birçok takımda oynadım ve bunu görebiliyorum. Oyuncu grubunun arasının bu kadar iyi olduğu başka bir takım görmedim, bunlar bir araya geldiği zaman başarı da doğal olarak geliyor" dedi.