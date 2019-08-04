banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Avusturya kampında çifte imza

Alanyaspor, takıma yeni transfer edilen orta saha Musa Çağıran ve Onur Bulut ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı

SPOR 04.08.2019, 13:48 04.08.2019, 14:39 Enes Subaşı
Avusturya kampında çifte imza
banner404

SÜPER Lig hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Alanyaspor'un yeni transferleri Musa Çağıran ve Onur Bulut, takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen törende kendilerini turuncu yeşilli renklere bağlayan imzaları attılar. Törende konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni transferlerin takıma faydalı olacağına inandığını söyledi. Onur Bulut’un transferini daha önce açıkladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Kendisi bugüne kadar Almanya'da top koşturuyordu. Alanya’da kendisi için yeni bir kariyer olacak. Faydalı olacağına inanıyorum” dedi. Musa Çağıran transferinin ise günlerdir konuşulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Kendisi takımımıza katıldı ve bugün resmi sözleşmemizi yaptık. Birçok takım istemesine rağmen Alanyaspor’a gelmek için mücadele etti. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah milli takıma kadar yükselen bir Musa izleyeceğiz” diye konuştu. Musa Çağıran ise “Buraya gelmemde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İstediğim yerdeyim. Zor bir süreç oldu ancak bu süreci en iyi şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Başkanımızın dediği gibi Alanyaspor formasını en iyi şekilde temsil eder ve milli takıma kadar yükselirim” dedi. Onur Bulut da Alanyaspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu kaydederek “Takım arkadaşlarım bani çok sıcak karşıladı. İnşallah iyi bir sezon geçiririz” diye konuştu.

#Alanyaspor #Musa Çağıran #Onur Bulut
Yorumlar (0)
32°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 04 Ağustos 2019
İmsak 04:25
Güneş 05:58
Öğle 13:08
İkindi 16:56
Akşam 20:09
Yatsı 21:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545