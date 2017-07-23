Avusturya'da ilk rakip Al Ahli

ALANYASPOR, Avusturya'daki kamp çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Zell am See sahasında yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu yeşilliler daha sonra slalom çubuklarından oluşturulan istasyonda topsuz dripling çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Georgios Tzavellas, Michel Landel ve Reşo Akın takımdan ayrı olarak antrenör Emrah Eren gözetiminde koşu yaptı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Alanyaspor, bu akşam saat 17.00'de kamptaki ilk hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın Al Ahli Jeddah takımıyla karşı karşıya gelecek.