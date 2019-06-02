İSPANYA'DA Wanda Metropolitano'da oynanan maçta Kırmızıların golleri Salah ve Origi'den geldi.
Müsabakanın henüz 28. dakikasında penaltı kazanan Liverpool, ikinci dakikada topun başına geçen Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Maç bu skorla sona erecek derken sahneye Origi çıktı ve 87'de takımını 2-0 öne geçirdi.
Başka gol sesi çıkmazken, sahadan 2-0 galip ayrılan Jürken Klopp'un Liverpool'u kupayı müzesine götürdü.
Tottenham'ın ilk 11'i: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Eriksen, Dele, Son, Kane.
Liverpool'un 11'i: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
Avrupa’nın en büyüğü Liverpool!
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımının karşılaştığı maçta Tottenham'ı 2-0 mağlup eden Liverpool, kupanın sahibi oldu
İSPANYA'DA Wanda Metropolitano'da oynanan maçta Kırmızıların golleri Salah ve Origi'den geldi.