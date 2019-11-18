Avrupa'yı Türkler savunuyor
Premier Lig, Serie A, Ligue 1, Bundesliga gibi Avrupa'nın önemli liglerinde yer alan köklü kulüplerin savunma hattını Türk futbolcular oluşturuyor. Eski Alanyasporlu Merih'in Juventus'ta, Çağlar'ın Leicester'da ve Ozan'ın Schalke'de yakaladığı başarılı performanslar milli takıma da yansıdı ve ay yıldızlılar adeta rakiplere geçit vermedi
A MİLLİ Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nu 23 puanla ikinci sırada tamamladı ve şampiyonaya gitmeye hak kazandı. Ay yıldızlıların bu başarısında hücum organizasyonları kadar savunma hattını oluşturan oyuncuların mücadeleci yapısı da önemli rol oynadı. Öyle ki Türkiye, grup aşamalarında sahaya çıktığı 10 maçta kalesinde sadece 3 gol görerek elemelerin en az gol yiyen takımlarından oldu. Bu aşamada milli takımın defans bloğunu da ağırlıklı olarak İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da top koşturan futbolcular oluşturdu.
MERİH KENDİNİ AŞTI
Süper Lig'de Alanyaspor ile yıldızı parlayan ve daha sonra Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, 2019-2020 sezonu öncesi ise Juventus'un yolunu tuttu. Yeni takımıyla hazırlık karşılaşmalarında iyi bir performans gösteren ancak ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde fazla forma şansı bulamayan Merih, A Milli Takım'ın ise değişilmez ismi oldu. Agresifliği ile ön plana çıkan 21 yaşındaki futbolcunun milli maçlardaki başarısını gören Avrupa'nın devleri de şimdiden ocak ayı transfer dönemi için sıraya girmeye başladı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan İzlanda mücadelesinde Merih Demiral'ı izlemeye gelen Arsenal ve Machester United scoutlarının yanı sıra Milan ve Atletico Madrid'in de genç oyuncuyla ilgilendikleri konuşuluyor.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:32
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6