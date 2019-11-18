Avrupa'yı Türkler savunuyor

A MİLLİ Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nu 23 puanla ikinci sırada tamamladı ve şampiyonaya gitmeye hak kazandı. Ay yıldızlıların bu başarısında hücum organizasyonları kadar savunma hattını oluşturan oyuncuların mücadeleci yapısı da önemli rol oynadı. Öyle ki Türkiye, grup aşamalarında sahaya çıktığı 10 maçta kalesinde sadece 3 gol görerek elemelerin en az gol yiyen takımlarından oldu. Bu aşamada milli takımın defans bloğunu da ağırlıklı olarak İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da top koşturan futbolcular oluşturdu.

MERİH KENDİNİ AŞTI

Süper Lig'de Alanyaspor ile yıldızı parlayan ve daha sonra Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, 2019-2020 sezonu öncesi ise Juventus'un yolunu tuttu. Yeni takımıyla hazırlık karşılaşmalarında iyi bir performans gösteren ancak ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde fazla forma şansı bulamayan Merih, A Milli Takım'ın ise değişilmez ismi oldu. Agresifliği ile ön plana çıkan 21 yaşındaki futbolcunun milli maçlardaki başarısını gören Avrupa'nın devleri de şimdiden ocak ayı transfer dönemi için sıraya girmeye başladı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan İzlanda mücadelesinde Merih Demiral'ı izlemeye gelen Arsenal ve Machester United scoutlarının yanı sıra Milan ve Atletico Madrid'in de genç oyuncuyla ilgilendikleri konuşuluyor.