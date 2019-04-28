Avrupa'yı hedefleyen Alanyaspor Kayseri'de

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor bugün saat 16.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Avrupa'yı hedefleyen Alanyaspor Kayseri'de
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SPOR Toto Süper Lig'de 30. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak. Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşılaşan iki takım, bugün Kayseri'de oynanacak olan  6. randevuda karşı karşıya gelecek. Bu önemli randevuyu hakem Koray Gencerler yönetecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan 5 müsabakada beraberlik olmazken 2 kez İstikbal Mobilya Kayserispor kazanırken 3 kez de Aytemiz Alanyaspor kazandı. Kayseri , deplasman 1 galibiyet 2 yenilgi alırken sahasında ise 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Geçen sezon sahasında 2 golle mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta da 5-0 mağlup olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2019, 08:57
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