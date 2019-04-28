Avrupa'yı hedefleyen Alanyaspor Kayseri'de

SPOR Toto Süper Lig'de 30. haftasında Kayseri Kadir Has Stadı'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak. Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşılaşan iki takım, bugün Kayseri'de oynanacak olan 6. randevuda karşı karşıya gelecek. Bu önemli randevuyu hakem Koray Gencerler yönetecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan 5 müsabakada beraberlik olmazken 2 kez İstikbal Mobilya Kayserispor kazanırken 3 kez de Aytemiz Alanyaspor kazandı. Kayseri , deplasman 1 galibiyet 2 yenilgi alırken sahasında ise 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Geçen sezon sahasında 2 golle mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta da 5-0 mağlup olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2019, 08:57