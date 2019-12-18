ULUSLARARASI EMF Avrupa Open Cup, Uluslararası MuayThai Federasyonu (İFMA) ve Türkiye MuayThai Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlendi. 10 bin kişilik Antalya Kapalı Spor Salonu'nda 28 ülke ve bin 50 sporcu, 40 milli takım antrenörünün görev aldığı Avrupa’nın en büyük üçüncü organizasyonu büyük heyecana sahne oldu. Ekim ayında Nevşehir’de gerçekleştirilen Veteranlar Türkiye Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olan Alanya Fight Club antrenörü Cemil Coşkun, Uluslararası EMF Avrupa Open Cup’ta ise Genç Veteranlar kategorisinde mücadele etti. Çıktığı 2 karşılaşmayı da 3-0 alan Coşkun, Avrupa şampiyonu oldu. 20 yıldır sporla ilgilenen, son 10 yıldır da antrenörlük yapan Coşkun, son 7 yıldır sadece sporcu yetiştiriyor.