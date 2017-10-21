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Avrupa'nın altın yumruğu Antalya'da belli olacak

Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası müsabakaları, 21-28 Ekim tarihleri arasında 10 bin kişilik Antalya Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

Avrupa'nın altın yumruğu Antalya'da belli olacak

Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası müsabakaları, 21-28 Ekim tarihleri arasında 10 bin kişilik Antalya Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

21 Ekim 2017 Cumartesi 00:28
Avrupa'nın altın yumruğu Antalya'da belli olacak
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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, Avrupa Boks Konfederasyonu, Türkiye Boks Federasyonu ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştirilecek şampiyonada sporcular, 10 sıklette madalya için mücadele edecek. Bugün saat 16.00'da açılış seremonisi ile başlayacak şampiyonada ilk günün maçları saat 16.30'da yapılacak. Organizasyonun eleme maçları diğer günler 16.00'da başlarken, yarı finaller 27 Ekim'de öğle ve akşam seansı üzerinden oynanacak. Yarı finalde ilk seans saat 14.00'te, ikinci seans ise 17.00'de başlayacak. Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası, 28 Ekim'de saat 19.00'da başlayacak final müsabakalarının ardından sona erecek.
33 ülkeden 200'e yakın sporcunun ringe çıkacağı şampiyona ücretsiz izlenebilecek.

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Genç Erkekler Avrupa Boks ŞampiyonasıAvrupa Boks Konfederasyonu
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