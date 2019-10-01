Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

AVRUPA'NIN en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.



İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.



PREMIER LİG



Lider Liverpool, deplasmanda Sheffield United'ı 1-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Liverpool, ligdeki galibiyet serisini 16, yenilmezlik serisini ise 24 karşılaşmaya çıkardı.



Son şampiyon Manchester City, Everton deplasmanından 3-1 galip ayrılıp zirve takibini sürdürdü.



Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Newcastle United'ı 5-0 mağlup etti.



West Ham United, konuk olduğu Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Tottenham, Southampton'ı 2-1, Chelsea de Brighton'ı 2-0 yendi.



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton, Watford'u 2-0 yenerek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.



Manchester United-Arsenal maçıyla tamamlanacak Premier Lig'in 7. haftasının ardından 21 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 14 puanla Leicester City ve 12 puanla West Ham United izledi.



LA LIGA



Ligde bir haftada ikişer maç oynandı. Hafta içi Osasuna'yı 2-0 yenen Real Madrid, derbide Atletico Madrid ile golsüz berabere kalmasına rağmen liderlik koltuğuna oturdu.



Atletico Madrid, derbi öncesi çıktığı Mallorca mücadelesini 2-0 kazandı.



Valladolid deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönen Granada, evinde Leganes'i 1-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü.



Hafta içi ağırladığı Villarreal'i 2-1 yenen Barcelona, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grubundaki Getafe'yi de 2-0 mağlup etti.



La Liga'nın 7. haftası sonunda puanını 15'e çıkaran Real Madrid, Granada ve Atletico Madrid'in bir puan önünde liderliğe yükseldi.