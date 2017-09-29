Avrupa Ligi'nin en iyisi Kokorin

Haftanın en iyi futbolcusu adayları arasında gösterilen Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu ise oyların yüzde 5'ini aldı.

Romanya temsilcisi FCSB'de forma giyen Constantin Budescu oyların yüzde 24'ünü alarak ikinci, Lokomotiv Moskova'nın Zlin'i 3-0 yendiği karşılaşmada hat-trick yapan eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes ise yüzde 13 oyla üçüncü oldu.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Zenit'in konuk ettiği Real Sociedad'ı 3-1 yendiği karşılaşmada iki kez ağları sarsan 26 yaşındaki Rus forvetin, oyların yüzde 39'unu alarak Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın en iyi oyuncusu seçildiği belirtildi.

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