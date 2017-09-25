Avrupa Ligi'nde Türk takımlar için hakemler belli oldu

UEFA'NIN internet sitesinde yer alan bilgiye göre, C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir'in 28 Eylül Perşembe günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga ile yapacağı maçta Slovenya'dan Matej Jug düdük çalacak.



Braga kentindeki Belediye Stadı'nda TSİ 22.05'te oynanacak müsabakada Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ile Manuel Vidali yapacak.



Dördüncü hakemliğini Tomislav Pospeh'in üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Mitja Zganec ile Dejan Balazic olacak.



Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes



Atiker Konyaspor'un I Grubu'nda sahasında Portekiz'in Vitoria Guimaraes ile yapacağı müsabakada ise Makedonya'dan hakem Aleksandar Stavrev görev yapacak.



Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov üstlenecek.



Dördüncü hakemliğini Goce Petreski'nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovski olacak.

