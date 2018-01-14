Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası Alanya'da başladı

ALANYA'DA Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonda A Grubu'nda yer alan Türkiye, B Grubu ekiplerinden İngiltere ile karşılaştı.
Türkiye, Furkan Ataş'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda İngiltere'den Josh Pavis'in golüne Ali Akın Özkılıç iki golle cevap verdi. Maçın son dakikasında Tom Sorsby'in iki golüyle mücadele 3-3 berabere bitti.
Türkiye şampiyonadaki son maçında yarın saat 10.00'da İtalya ile karşılaşacak.
Günün diğer maçlarında ise Ukrayna, İsveç'i 7-5, Hollanda Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti, İtalya- Portekiz karşılaşması 2-2 sona erdi.
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