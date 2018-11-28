Avrupa'dan madalya getirdi

14-18 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya'daki 10 bin kişilik kapalı spor salonunda yapılan ve 26 ülkeden sporcuların katıldığı Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda 60 kilo altı genç erkek kategorisinde yarışan Hüseyin Girenes Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Sincar, rakiplerini birer birer yenerek yarı finale kadar çıktı. Yarı finalde rakibine az farkla kaybeden Sincar, çıktığı üçüncülük-dördüncülük maçında rakibini mağlup ederek madalyaya uzandı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Öğrencimizi ve emeği geçen antrenörlerini kutluyorum" dedi.