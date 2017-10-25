Avrupa'da Türk derbisi!

FENERBAHÇE, son Euroleague maçına İtalya deplasmanında çıktı. Milano’da Emporio Armani ile karşılaşan Obradovic’in öğrencileri, rakibini uzatma bölümünün sonunda 92-86 mağlup etmeyi bildi. Bu sonuçla ikinci hafta sonunda EuroLeauge’deki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe Doğuş’ta Kostas Sloukas 17 sayı, 9 asist ve 3 ribaund ile oynarken, Nicolo Melli de 15 sayı ve 11 ribaund ile etkili bir performans sergiledi.



Sezona Velimir Perasovic yönetiminde giren Anadolu Efes bu sezon Euroleague’de oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. İlk mücadelesinde evinde Real Madrid’e 74-88 yenilen Perasovic’in öğrencileri, geçtiğimiz hafta da Valencia deplasmanından 78-71’lik yenilgiyle ayrıldı. Valencia mücadelesinde Stimac 22, McCollum 20, Muric ise 11 sayı buldu.



CANLI SKOR



1. PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş 15-20 Anadolu Efes



2. PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş 21-20 Anadolu Efes



3. PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes



MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes

