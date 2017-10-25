Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108355
ALTIN
155.213
DOLAR
3.7447
STERLİN
5.0063
EURO
4.4237
26 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Ekim 2017 Alanya -...
Meme kanseri türü 180’e çıktı!
Meme kanseri türü 180’e çıktı!
BTK’dan operatör mağduriyetlerini ortadan kaldıracak açıklama!
BTK’dan operatör mağduriyetlerini ortadan kaldıracak...
banner468

Avrupa'da Türk derbisi!

EuroLeague’in 3. hafta mücadelesinde iki Türk takımı karşı karşıya geliyor. Bu sezon ilk kez Ülker Arena’da taraftarı önüne çıkacak olan Fenerbahçe Doğuş, ligde mağlup olduğu Anadolu Efes’i ağırlayacak

Avrupa'da Türk derbisi!

EuroLeague’in 3. hafta mücadelesinde iki Türk takımı karşı karşıya geliyor. Bu sezon ilk kez Ülker Arena’da taraftarı önüne çıkacak olan Fenerbahçe Doğuş, ligde mağlup olduğu Anadolu Efes’i ağırlayacak

25 Ekim 2017 Çarşamba 21:10
Avrupa'da Türk derbisi!
banner404

FENERBAHÇE, son Euroleague maçına İtalya deplasmanında çıktı. Milano’da Emporio Armani ile karşılaşan Obradovic’in öğrencileri, rakibini uzatma bölümünün sonunda 92-86 mağlup etmeyi bildi. Bu sonuçla ikinci hafta sonunda EuroLeauge’deki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe Doğuş’ta Kostas Sloukas 17 sayı, 9 asist ve 3 ribaund ile oynarken, Nicolo Melli de 15 sayı ve 11 ribaund ile etkili bir performans sergiledi.
 
Sezona Velimir Perasovic yönetiminde giren Anadolu Efes bu sezon Euroleague’de oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. İlk mücadelesinde evinde Real Madrid’e 74-88 yenilen Perasovic’in öğrencileri, geçtiğimiz hafta da Valencia deplasmanından 78-71’lik yenilgiyle ayrıldı. Valencia mücadelesinde Stimac 22, McCollum 20, Muric ise 11 sayı buldu.
 
CANLI SKOR
 
1. PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş 15-20 Anadolu Efes
 
2. PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş 21-20 Anadolu Efes
 
3. PERİYOT: Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes
 
MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AvrupaTürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Avrupa'da güldü
Fenerbahçe Avrupa'da güldü
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor'dan Çorum Belediyespor'a jest!
Trabzonspor'dan Çorum Belediyespor'a jest!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim