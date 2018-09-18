Avrupa Aslan'ı geri döndü! Lider...

TÜRK Telekom Stadyumu'nda coşkulu taraftarının önünde Lokomotiv Moskova'yı geçen Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırdı.

Grubun diğer maçında Schalke ile Porto 1-1 berabere kaldı ve Galatasaray böylece ilk maçların sonucunda liderliğe yükseldi.

Aslan'ın golleri ilk yarıda Garry Rodrigues'den ikinci yarıda Eren Derdiyok ve Selçuk'tan geldi.

Galatasaray'da maçın son dakikalarında Ndiaye çift sarıdan kırmızıyla oyun dışında kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Galatasaray ile Rus ekibi Lokomotiv Moskova arasında yapılan maçın ilk yarısı, sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



9. dakikada Galatasaray mücadele öne geçti. Emre Akbaba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, açısını düzelttikten sonra ceza sahası ön çizgisinin gerisinden şutunu çekti. Kaleci Guilherme, sağına gelen topa müdahale etse de başarılı olamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



15. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde Lokomotiv Moskova savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Emre Akbaba'ya geldi. Bu oyuncunun bekletmeden kafayla vurduğu meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



16. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Rodrigues, sağ ayağıyla uzak köşeyi düşündü ancak meşin yuvarlak auta gitti.



21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aleksei Miranchuk'un ortasında, arka direkteki Farfan meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, yatarak soluna gelen topa sahip oldu.



26. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında altıpastaki Eren Derdiyok'un uygun durumda müdahale edemediği top ters kanada açılırken Galatasaray, önemli bir fırsattan yararlanamadı.



29. dakikada Manuel Fernandes'in soldan kullandığı kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top son olarak altıpas gerisindeki Kverkvelia'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı son anda Fernando kafasıyla uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.



40. dakikada Aleksei Miranchuk'un sağdan kullandığı kornerde Farfan'ın altıpas önünde kafayla vurduğu top üstten auta çıktı.



Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları müsabakaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.



Tecrübeli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Ozan Kabak ve Sinan Gümüş'ü yedeğe çekti. Terim, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Younes Belhanda ile o müsabakada yedek olan Fernando Reges'i, Lokomotiv Moskova karşısında görevlendirdi.



Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki sezon aradan sonra boy gösteren sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Badou Ndiaye, Fernando Reges, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile çıktı.



Donk stoperde



Fatih Terim, Lokomotiv Moskova karşılaşmasında Ryan Donk'a stoperde görev verdi.



Asıl mevkisi ön libero olan Hollandalı futbolcu, savunmanın ortasında Serdar Aziz ile forma giydi.



Sarı-kırmızılı takımın stoperlerinden Maicon Roque ile Ozan Kabak yedekler arasında yer alırken, Ahmet Çalık ise kadroya giremedi.



Feghouli kadroda yok



Sarı-kırmızılı takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, müsabakanın 18 kişilik kadrosunda bulunmadı.



Teknik direktör Fatih Terim, lig maçlarında ilk 11'de tercih etmediği Cezayirli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının kadrosuna almadı.



Terim ile 5 yıl sonra



Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tam 5 yıl (bin 827 gün) aradan sonra Avrupa kupalarında maça çıktı.



Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde Avrupa kupalarında son olarak 17 Eylül 2013'te İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşılaşmıştı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını 6-1 kaybetmişti.



Taraftarlardan yoğun ilgi



Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.



Stadı dolduran taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.



Lokomotiv Moskova'nın az sayıdaki taraftarı ise kendilerine ayrılan yerde maçı takip etti.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı statta izledi.



UEFA Gençlik Ligi'de Lokomotiv Moskova galip



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların 19 yaş altı ekiplerinin karşı karşıya geldiği UEFA Gençlik Ligi'nde Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ı 1-0 yendi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rus ekibinin golünü 67. dakikada Timur Suleymanov kaydetti.



Maç öncesinde dostluk yemeği



Müsabaka öncesinde iki takımın yöneticileri dostuk yemeğinde bir araya geldi.



Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen yemeğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı yöneticiler, Lokomotiv Moskova Başkanı Ilya Gerkus, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev ile UEFA delegeleri katıldı.



Medya mensuplarından büyük ilgi



Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşmasına medya mensuplarının ilgisi büyük oldu.



Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 272 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 22'sinin yabancı olduğu aktarıldı.



Müsabakayı Rusya'dan 19, Japonya'dan 2, Almanya'dan da bir basın mensubunun takip ettiği bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 00:01