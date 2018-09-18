Avrupa Aslan'ı geri döndü! Lider...

Şampiyonlar Ligi D grubunda Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek gruba lider başladı

Avrupa Aslan'ı geri döndü! Lider...
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TÜRK Telekom Stadyumu'nda coşkulu taraftarının önünde Lokomotiv Moskova'yı geçen Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırdı.

Grubun diğer maçında Schalke ile Porto 1-1 berabere kaldı ve Galatasaray böylece ilk maçların sonucunda liderliğe yükseldi.

Aslan'ın golleri ilk yarıda Garry Rodrigues'den ikinci yarıda Eren Derdiyok ve Selçuk'tan geldi.

Galatasaray'da maçın son dakikalarında Ndiaye çift sarıdan kırmızıyla oyun dışında kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında  Galatasaray ile Rus ekibi Lokomotiv Moskova arasında yapılan maçın ilk yarısı,  sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
 
9. dakikada Galatasaray mücadele öne geçti. Emre Akbaba'nın pasıyla  sol kanatta topla buluşan Rodrigues, açısını düzelttikten sonra ceza sahası ön  çizgisinin gerisinden şutunu çekti. Kaleci Guilherme, sağına gelen topa müdahale  etse de başarılı olamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
 
15. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde Lokomotiv Moskova  savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Emre Akbaba'ya  geldi. Bu oyuncunun bekletmeden kafayla vurduğu meşin yuvarlak az farkla üstten  auta çıktı.
 
16. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren  Rodrigues, sağ ayağıyla uzak köşeyi düşündü ancak meşin yuvarlak auta gitti.
 
21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aleksei  Miranchuk'un ortasında, arka direkteki Farfan meşin yuvarlağa kafayla vurdu.  Kaleci Muslera, yatarak soluna gelen topa sahip oldu.
 
26. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında altıpastaki Eren  Derdiyok'un uygun durumda müdahale edemediği top ters kanada açılırken  Galatasaray, önemli bir fırsattan yararlanamadı.
 
29. dakikada Manuel Fernandes'in soldan kullandığı kornerde  Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top son olarak altıpas gerisindeki  Kverkvelia'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı son anda  Fernando kafasıyla uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.
 
40. dakikada Aleksei Miranchuk'un sağdan kullandığı kornerde Farfan'ın  altıpas önünde kafayla vurduğu top üstten auta çıktı.
 
Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rusya'nın  Lokomotiv Moskova ekibini konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim,  son oynadıkları müsabakaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
 
Tecrübeli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1  yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Ozan Kabak ve Sinan Gümüş'ü yedeğe  çekti. Terim, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Younes  Belhanda ile o müsabakada yedek olan Fernando Reges'i, Lokomotiv Moskova  karşısında görevlendirdi.
 
Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki sezon  aradan sonra boy gösteren sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Fernando Muslera,  Martin Linnes, Ryan Donk, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo,  Badou Ndiaye, Fernando  Reges, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile  çıktı.
 
Donk stoperde
 
Fatih Terim, Lokomotiv Moskova karşılaşmasında Ryan Donk'a stoperde  görev verdi.
 
Asıl mevkisi ön libero olan Hollandalı futbolcu, savunmanın ortasında  Serdar Aziz ile forma giydi.
 
Sarı-kırmızılı takımın stoperlerinden Maicon Roque ile Ozan Kabak  yedekler arasında yer alırken, Ahmet Çalık ise kadroya giremedi.
 
Feghouli kadroda yok
 
Sarı-kırmızılı takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli,  müsabakanın 18 kişilik kadrosunda bulunmadı.
 
Teknik direktör Fatih Terim, lig maçlarında ilk 11'de tercih etmediği  Cezayirli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının kadrosuna almadı.
 
Terim ile 5 yıl sonra
 
Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla teknik direktör Fatih  Terim yönetiminde tam 5 yıl (bin 827 gün) aradan sonra Avrupa kupalarında maça  çıktı.
 
Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde Avrupa  kupalarında son olarak 17 Eylül 2013'te İspanya'nın Real Madrid ekibi ile  karşılaşmıştı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi  müsabakasını 6-1 kaybetmişti.
 
Taraftarlardan yoğun ilgi
 
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki  karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.
 
Stadı dolduran taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne  çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.
 
Lokomotiv Moskova'nın az sayıdaki taraftarı ise kendilerine ayrılan  yerde maçı takip etti.
 
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı  statta izledi.
 
UEFA Gençlik Ligi'de Lokomotiv Moskova galip
 
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların 19 yaş altı  ekiplerinin karşı karşıya geldiği UEFA Gençlik Ligi'nde Lokomotiv Moskova,  Galatasaray'ı 1-0 yendi.
 
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rus ekibinin  golünü 67. dakikada Timur Suleymanov kaydetti.
 
Maç öncesinde dostluk yemeği
 
Müsabaka öncesinde iki takımın yöneticileri dostuk yemeğinde bir araya  geldi.
 
Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen yemeğe, Galatasaray Kulübü Başkanı  Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı yöneticiler, Lokomotiv Moskova Başkanı Ilya  Gerkus, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev ile UEFA delegeleri  katıldı.
 
Medya mensuplarından büyük ilgi
 
Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşmasına medya mensuplarının  ilgisi büyük oldu.
 
Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak  toplam 272 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 22'sinin yabancı olduğu  aktarıldı.
 
Müsabakayı Rusya'dan 19, Japonya'dan 2, Almanya'dan da bir basın  mensubunun takip ettiği bildirildi.
 

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 00:01
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