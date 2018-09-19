Averaj eksi 7 ama...

AYTEMİZ Alanyaspor, bu haftaya kadar kalesinde 9 gol görmesine rağmen attığı 2 gol ile 2 galibiyet alıp 13. sırada kendine yer buldu. Turuncu yeşilliler, ligde sırasıyla Sivasspor’a 1-0, Ankaragücü’ne 2-0 ve Galatasaray’a 6-0 mağlup olduktan sonra Göztepe ve Trabzonspor’u sahasında 1-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı. Süper Lig’de ilk 3 haftada rakip fileleri havalandıramayan Alanyaspor, sonraki lig mücadelelerinde ise rakiplerini attığı tek golle mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor, Süper Lig’in en az gol atan ve en kötü averaja sahip takımı olmasına rağmen 5. hafta sonunda 13. sırada yer aldı.