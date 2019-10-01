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Avcı'dan 'Alanyaspor' örneği

Süper Lig'e bu yıl kötü bir başlangıç yapan ve 6 maçta sadece 5 puan toplayabilen Beşiktaş, önceki akşam Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştı

SPOR 30.09.2019, 22:58 30.09.2019, 23:07
Avcı'dan 'Alanyaspor' örneği
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VASAT bir oyun ortaya koyan siyah beyazlılar, sahadan 4-1'lik hezimetle ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin 7. haftasında ağırlayacakları Alanyaspor ile ilgili de konuştu. Kendilerine yakışmayan bir durumda olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Alanyaspor, yanlış anlaşılmasın, en tepedeki takımla 6 puan fark var. Herkes yarışın içinde, oyun ve performans durumu oturmamış. Biz bunun daha aşağısındayız. Buna biz de dahiliz. Umarım kafamızı erken kaldırıp doğru, büyük takım refleksi veririz. Bunun üzerinden çalışacağız" ifadelerini kullandı.

#Alanyaspor #avcı
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