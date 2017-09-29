Avcı: 'Mağlup ayrılmak üzücü'

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Braga'ya yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, rakip karşısında üstün bir futbol sergilediklerini belirterek, "Rakibin iki isabetli şutu var, biri 90'da gol oldu. Bu kadar oyun kalitesinin yüksek olduğu maçtan mağlup ayrılmak üzücü. Rakibi tebrik ediyoruz. Şimdi lige dönüp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
Gruptan çıkma şanslarıyla da görüşlerini söyleyen Avcı, "Favori görünen Hoffenheim hiç puan alamadı. Grupta herkes herkesi yenebilir" ifadelerini kullandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.