Aubameyang’a 8 gün süre verdiler

UNDESLIGA’DA geçen sezonu gol krallığıyla tamamlayan Aubameyang’ın önce Real Madrid’e transferi gündeme geldi. Ancak bu transfer gerçekleşmedi. Ardından Çin kulüplerinin yıldız futbolcuyu almak için girişimlerde bulunduğu yazıldı. Bu da gerçekleşmedi. Çin kulüplerinin futbolcu transfer etme süresi tamamlandı. 28 yaşındaki yıldız futbolcunun Çin’e gidebilmesi için bu durumda bir yıl beklemesi gerekecek.Şimdi ise Aubameyang’ı İngilizlerin son şampiyonu Chelsea’nin istediği basında yer aldı.

KULÜBÜN SABRI TAŞTI

Transfer söylentilerinden bıkan Dortmund yönetimi, oyuncusuna sekiz gün süre tanıdı. Kulüp Başkanı Hans Joachim Watzke, “Şimdiye kadar bize somut bir teklif gelmedi. Masada konuşulacak bir durum yok. Ancak transfer konuşmalarının uzun sürmesine sabır göstermeyeceğiz” sözleriyle futbolcunun ya kulüpte kalmasını, kalmayacaksa da bir an önce gitme yönünde karar vermesini istedi. Dortmud, 26 Temmuz’da sezon hazırlıkları için İsviçre’nin Bad Ragaz bölgesinde kampa girecek. Watzke, kamp başlamadan konunun kapanmasını istiyor. Öte yandan Aubameyagn’ın ayrılması durumunda Dortmund golcü olarak Arsenalli Olivier Giround’u almak istiyor. Arsenal, Fransız futbolcuyu bırakmaya hazır.