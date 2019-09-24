AÜ Flag lige hazırlanıyor

AÜ'deki fakültelerde eğitim gören kız öğrencilerden kurulan Flag Futbol Takımı, antrenmanlardaki performanslarıyla göz dolduruyor. Amerikan futbolundaki mücadele kuralları yumuşatılarak ortaya çıkarılan bayrak futbol takımının 12 sporcusu, haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek lig mücadelesine hazırlanıyor. İstanbul ve Anadolu Ligi olmak üzere iki ligi bulunan kadın bayrak futbol takımları, mücadelelerini turnuva usulü yapıyor.

2017'DE KURULDU

Takım kaptanı Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4'ncü sınıf öğrencisi Yağmur Çidik, bir ay içinde tam kadro antrenmanlara başlayacaklarını söyledi. Takımın 2017 yılında kurulduğunu belirten kaptan Yağmur Çidik, oyunu anlatırken, "Amerikan futbolunun kadınlara göre uyarlanmış hali" dedi. Çidik, "Biz Anadolu Ligi'nde mücadele ediyoruz. Aslında maçlarımız lig usulü değil. Turnuva usulü. Ligimizde 10 takım var. 3-4 gün süren turnuva usulü maçlar yaparak, şampiyonları belirliyoruz. Takımımızda 20 sporcu var. Maçlara 7 kişilik takım halinde çıkıyoruz. Mart ayında lig başlayacak o güne kadar antrenmanlarımızı yaparak maçlara hazırlanacağız" diye konuştu.

FLAG FUTBOL NEDİR?

Flag futbol (bayrak futbolu), Amerika dışında 'Kontak Futbolu' ya da 'Korumalı Futbol' olarak da bilinen Amerikan Futbolu'nun, kuralları basitleştirilmiş bir versiyonu. Bu basitleştirmenin sonucu olarak koruyucu ekipmanlar yerine sadece bel bölgesine takılan bayrakların çekilmesiyle oyuncuya müdahale edilebiliyor. Hem kadınların, hem de erkeklerin oyuncu olabilmesi, oyuncu sayısı, saha boyutları, top kullanma hakları gibi kurallar da farklılık gösteriyor.