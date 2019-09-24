AÜ Flag lige hazırlanıyor
Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) eğitim gören kız öğrencilerden kurulan Flag (bayrak) Futbol Takımı, 2019-2020 ligine hazırlanıyor. Üniversite içindeki antrenman sahasında çalışmalara başlayan sporcuların mücadelesi ilgiyle izleniyor
AÜ'deki fakültelerde eğitim gören kız öğrencilerden kurulan Flag Futbol Takımı, antrenmanlardaki performanslarıyla göz dolduruyor. Amerikan futbolundaki mücadele kuralları yumuşatılarak ortaya çıkarılan bayrak futbol takımının 12 sporcusu, haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek lig mücadelesine hazırlanıyor. İstanbul ve Anadolu Ligi olmak üzere iki ligi bulunan kadın bayrak futbol takımları, mücadelelerini turnuva usulü yapıyor.
2017'DE KURULDU
Takım kaptanı Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4'ncü sınıf öğrencisi Yağmur Çidik, bir ay içinde tam kadro antrenmanlara başlayacaklarını söyledi. Takımın 2017 yılında kurulduğunu belirten kaptan Yağmur Çidik, oyunu anlatırken, "Amerikan futbolunun kadınlara göre uyarlanmış hali" dedi. Çidik, "Biz Anadolu Ligi'nde mücadele ediyoruz. Aslında maçlarımız lig usulü değil. Turnuva usulü. Ligimizde 10 takım var. 3-4 gün süren turnuva usulü maçlar yaparak, şampiyonları belirliyoruz. Takımımızda 20 sporcu var. Maçlara 7 kişilik takım halinde çıkıyoruz. Mart ayında lig başlayacak o güne kadar antrenmanlarımızı yaparak maçlara hazırlanacağız" diye konuştu.
FLAG FUTBOL NEDİR?
Flag futbol (bayrak futbolu), Amerika dışında 'Kontak Futbolu' ya da 'Korumalı Futbol' olarak da bilinen Amerikan Futbolu'nun, kuralları basitleştirilmiş bir versiyonu. Bu basitleştirmenin sonucu olarak koruyucu ekipmanlar yerine sadece bel bölgesine takılan bayrakların çekilmesiyle oyuncuya müdahale edilebiliyor. Hem kadınların, hem de erkeklerin oyuncu olabilmesi, oyuncu sayısı, saha boyutları, top kullanma hakları gibi kurallar da farklılık gösteriyor.
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:40
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:58
|Yatsı
|20:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1