Atilla Gökçe, Kocaman’ın Beşiktaş için söylemediği o kelimeyi açıkladı

FENERBAHÇE-Beşiktaş derbisinin ardından Aykut Kocaman’ın basın toplantısında siyah-beyazlı takımla ilgili söylediği sözler oldukça tartışılmıştı.

Kocaman “Beşiktaş, son iki yılın şampiyonu. Bir hava yakalamamız gerekiyordu, bunu başardık. Beşiktaş’ın özgüveni hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde aldığı sonuçlarla çok yüksekti. Aslında özgüven ve de bir başka kelime daha var ama onu söylemeyeyim şimdi.” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Atilla Gökçe Lig Radyo’da yayınlanan Spor Hayattır Programı’nda Aykut Kocaman’ın “söylemeyeyim” dediği kelimeyi açıkladı.

Gökçe şu ifadeleri kullandı;

“Ben Aykut Kocaman’ı kutlamak için aradım. Kocaman doğrudan konuya girdi. Özgüven yerine “kibir” sözcüğünü kullanacakmış ama Beşiktaş’a saygı gösterdiği için kullanmamış. Şenol Hocaya saygı duyduğunu. Fevri ve gergin gördüğünü söyledi. Şenol hoca için keşke işine konsantre olsaydı da dedi.”