Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçı | CANLI ANLATIM | 30.11.2018

KRİTİK mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada N'Sakala, Merih, Tzavellas, Baiano, orta alanda Sackey, Maniatis, Ceyhun, kanatlarda Efecan, Campos ve ileri uçta da Papiss Cisse ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Ev sahibi Konyaspor ise, Serkan, Diagne, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Jahovic, Milosevic, Traore, Uğur, Ferhat ve Skubic ilk 11'i ile maça başladı

CANLI ANLATIM

73' Alanyaspor orta alanda duran top kazandı. Gelen ortaya Welinton kafayı vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

72' Atiker Konyaspor'da 7 numaralı Ömer Ali Şahiner oyundan çıktı. Yerine 21 numaralı Moryke Fofana girdi.

67' Atiker Konyaspor, Jens Jonsson'un golü ile farkı 2'ye çıkardı 2-0.

66' Aytemiz Alanyaspor'da 2 numaralı Isaac Sackey oyundan çıktı. Yerine 23 numaralı Welinton girdi.

61' Aytemiz Alanyaspor'da 4 numaralı Merih Demiral direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

58' Konyaspor'da 10 numaralı Adis Jahovic sarı kart gördü.

52' Atiker Konyaspor, 10 numaralı Adis Jahovic'in attığı penaltı golü ile 1-0 öne geçti.

51' Aytemiz Alanyaspor'da 2 numaralı Isaac Sackey sarı kart gördü.

50' Atiker Konyaspor'da 3 numaralı Fallou Diagne sarı kart gördü.

50' Aytemiz Alanyaspor'da 6 numaralı Ceyhun Gülselam sarı kart gördü.

46' Aytemiz Alanyaspor'da 7 numaralı Efecan Karaca oyundan çıktı. Yerine 78 numaralı Junior Fernandes girdi.

İkinci yarı başladı

İlk yarı sona erdi.

Maçın ilk yarısına 1 dakika uzatma eklendi

44' Konyaspor'da Traore, Tzavellas ile girdiği mcadelede ceza alanında yerde kalıp penaltı bekledi. Oyun devam etti.

43' Konyaspor'da Skubic, sağ kanatta topu aldı. Ortasını yaptı ancak Alanyaspor defansı ayak koymayı başardı.

41' Alanyaspor'da sol kanatta topu alan Campos ortasını yılladı, Cisse yükseldi ancak ondan önce kaleci Serkan çıkarak kontrol etti.

40' İlk yarıda normal sürede son 5 dakikanın içindeyiz.

38' Orta alanda topu alan Ömer Ali, bir anda rakip ceza alanına hareketlendi. Ancak şut açısı bulamadan defans ayak koydu.

37' Ömer Ali, bir ara pasla Jahovic'i hareketlendirmek istedi ancak Alanyaspor defansı ayak koydu.

35' Bu dakikalarda ev sahibi Konyaspor taraftarının desteği arttı.

33' Jahovic, kaçırdığı pozisyonun ardından bir süre penaltı itirazında bulundu.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından gol öncesinde ofsayt olduğu için golü iptal etti.

25' Konyaspor, Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti.

23' Konyaspor'da Jonsson, kaleyi ceza alanı dışından karşısına alıp sert vurdu. Top üstten auta gitti.

20' Konyaspor'da Ömer Ali orta alanda aldığı topla hızlı atak başlatmak isterken bir faulle yerde kaldı.

17' MÜTHİŞ ŞUT! Alanyaspor'da Sackey sol kanattan rakip kalenin sağ köşesine harika bir plase yaptı. Serkan son anda kornere tokatladı.

16' Alanyaspor'da sağ kanatta topu alan Baiano, ortasını yolladı. Ceza alanı içindeki Cisse gelişine vurmak istedi ancak başarılı olamadı.

14' Nsakala, defansın arkasına sarkmaya çalışan Campos'a pasını gönderdi fakat Konyaspor defansında Diagne ayak koydu.

12' Jahovic, kendisine atılan ara topa hareketlendi ancak Alanyaspor defansı araya girmeyi başardı.

9' Konyaspor'da Skubic, sağ kanattan gelip son çizgiye indi ancak Alanyaspor savunması orta şansı tanımadı.

5' Konyaspor sağ kanattan duran top kazandı. Traore, mükemmel vurdu ve direkt kaleye yönelen top üst direkten oyun alanına geri geldi.

Maç başladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 21:57