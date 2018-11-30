Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı bugün

SPOR Toto Süper Lig'de 14. haftanın perdesi bu akşam oynanacak olan Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor-Ankaragücü maçları ile açılacak. Ligde üst üste aldığı mağlubiyetlerle küme düşme potasına kadar gerileyen ancak geçtiğimiz hafta Kayserispor'u konuk ettiği maçta 5-0 galip gelerek rahat bir nefes alan temsilcimiz, Konyaspor'u da deplasmanda mağlup ederek iyice rahatlamak istiyor. Kritik mücadelenin hazırlıklarını dün Alanya'da tamamlayarak Konya'ya giden ve kampa giren turuncu yeşillilerde M'billa ve Barış Başdaş dışında eksik bulunmuyor. Ev sahibi Atiker Konyaspor'da ise Paolo Hurtado ve Selim Ay mücadelede forma giyemeyecek.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ DOLACAK



Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor ile yapacağı bu önemli mücadelede taraftar desteğini de arkasına alacak. Hafta başından beri deplasman organizasyonu yapan Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar, bugün yaklaşık 10 otobüs ile Konya'ya çıkarma yapacak. Turuncu yeşilli bütün taraftar gruplarının tribünde olacağı maça Konya ve çevre illerde yaşayan Alanyasporlu taraftarların da büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

