Atiker Konyaspor Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

SÜPER Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, 6 günlük iznin ardından devre arası kampı için Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde toplandı. Dün akşam otele gelen takım ilk çalışmayı dün akşam gerçekleştirirken, ikinci antrenman ise bu sabah yapıldı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana Deni Milosevic katılmadı. Milosevic'in kampa bugün dahil olacağı belirtildi.
Atiker Konyaspor'un antrenmanı 3 set üzerinden koşu ve açma-germe hareketleriyle sona erdi. Konyaspor günü tek idmanla kapatacak. Kamp süresince bir de hazırlık maçı yapacak.
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