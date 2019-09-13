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Atiba Hutchinson: 'Zamana ihtiyacım var'
Beşiktaş’ta uzun süreli sakatlığı sonrası Abdullah Avcı’nın Gazişehir maçında oynatmayı planladığı Atiba Hutchinson, hocasıyla görüşerek kendini tam olarak hazır hissetmediğini belirtti.
SPOR 13.09.2019, 08:01
BEŞİKTAŞ'IN Avusturya kampında kasığından yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Atiba Hutchinson, hafta başında takımla çalışmalara başlamıştı.
36 yaşındaki oyuncu Abdullah Avcı’yla bir görüşme gerçekleştirdi. Avcı’nın yarın oynanacak Gazişehir mücadelesinde görevlendirmeyi düşündüğünü ilettiği Kanadalı futbolcunun, henüz kendisini tam olarak hazır hissetmediğini hocasına ilettiği kaydedildi.
Atiba’nın “Form olarak kötü durumda değilim. Ama takımda tam kapasitemle görev yapabilmem için biraz daha zamana ihtiyacım var” sözlerini sarf ettiği bildirildi.
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