Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çığır açacak buluş! Derinin rengi değişip kanseri haber verecek
Çığır açacak buluş! Derinin rengi...
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi...
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor

Ateş'e milli görev

Alanya'nın en eski tekvando antrenörlerinden olan Genç Mertler Tekvando Okulu Kurucusu Selami Ateş, Milli Takım'da görevlendirildi

Ateş'e milli görev

Alanya'nın en eski tekvando antrenörlerinden olan Genç Mertler Tekvando Okulu Kurucusu Selami Ateş, Milli Takım'da görevlendirildi

21 Nisan 2018 Cumartesi 00:51
Ateş'e milli görev
banner404

TÜRKİYE Tekvando Federasyonu, 25-29 Nisan tarihleri arsında Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenecek WTE Başkanlık Kupası'na katılacak Milli Takım antrenörleri arasına Selami Ateş'i de dahil etti. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
TekvandoGenç Mertler Tekvando Okulu Kurucusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Diğerlerine göre iyiyiz'
'Diğerlerine göre iyiyiz'
Yabancılar Meclisi'nden ziyaret
Yabancılar Meclisi'nden ziyaret
Kritik maçta gözler Emre Akbaba'da
Kritik maçta gözler Emre Akbaba'da

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim