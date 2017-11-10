Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109165
ALTIN
159.877
DOLAR
3.8695
STERLİN
5.0924
EURO
4.5080
Yabancı dili çeviren kulaklık!
Yabancı dili çeviren kulaklık!
Alanya'da ilk kez 'Kapalı Böbrek Taşı' ameliyatı
Alanya'da bir ilk
Her gün en az bir fincan kahve içmeniz için 10 sebep
Kahve içmeniz için 10 sebep
banner468

Atatürk anısına dünya rekoru kırdı

Sualtı dünya dalış rekortmeni milli sporcu Derya Can, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 95 metreye dalarak kendisine ait rekoru geliştirdi

Atatürk anısına dünya rekoru kırdı

Sualtı dünya dalış rekortmeni milli sporcu Derya Can, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 95 metreye dalarak kendisine ait rekoru geliştirdi

10 Kasım 2017 Cuma 14:34
Atatürk anısına dünya rekoru kırdı
banner404

SUALTI dünya dalış rekortmeni milli sporcu Derya Can, Gazi  Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlere ithafen 95 metreye dalarak değişken ağırlık, paletsiz dalında kendisine ait 94 metrelik dünya rekorunu 1 metre daha geliştirdi.

Sualtı dünya dalış rekortmeni milli sporcu Derya Can, Gazi  Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlere ithafen Kaş İlçesi Hidayet Koyu'nda rekor için daldı. 95 metreye 2 dakika 32 saniyede tek nefeste dalan Derya Can, yeni bir dünya rekoru kırdı. Dünya Sualtı Sporları Federasyonu CMAS adına CMAS Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal, hakemler  Güney Kore'den Betty Rhin ve  Lübnan'dan Rachid Zock'un gözetiminde yapılan dalışta Derya Can, 18  Aralık 2016'da 94 metreye dalarak kırdığı dünya rekorunu 1 metre daha geliştirdi. Derya Can, dünya rekoru kırdıktan sonra büyük bir coşku yaşadı.

DENİZDE ATATÜRK'Ü ANDI

Derya Can, rekor denemesinin ardından ekip arkadaşlarıyla birlikte üzerinde Seni Unutmadık, 1881-1938' yazılı pankart açarak Gazi  Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Rekor sonrası açıklama yapan Derya Can, "Bugün Ata'mızın aramızdan ayrılışının 79'uncu yılı. Bu rekoru özellikle 10 Kasım'da kırmak istedim. Ata'mıza ithafen kırdım. Bu rekoru başta Ata'mıza, ülkemizin kuruluşunda ve günümüzde bu vatan için canını veren şehitlerimize armağan ediyorum. Kariyerimin 7'nci rekoru. Yarın da bir rekor denemem var. Değişken ağırlık paletli dalında 112 metreye dalmayı deneyeceğim. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bütün şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
LübnanGüney KoreMustafa Kemal AtatürkSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Romanya Fenerbahçe'yi de vurdu! Ozan Tufan'dan kötü haber
Romanya Fenerbahçe'yi de vurdu! Ozan Tufan'dan kötü haber
Kara Kartal, Atatürk'ü böyle andı
Kara Kartal, Atatürk'ü böyle andı
Antalya'da flayboard kazasında ayağı kırılan milli sporcu o anları anlattı
Antalya'da flayboard kazasında ayağı kırılan milli sporcu o anları anlattı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim