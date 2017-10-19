Astana, Tel Aviv'e 4 attı

A Grubu maçında, Kazak ekibi Astana ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, başkent Astana'da karşılaştı. Astana'ya galibiyeti getiren golleri 33 (penaltıdan) ve 42. dakikalarda Patrick Twumasi, 47 ve 52. dakikalarda Junior Kabananga kaydetti. Grupta ilk galibiyetini alan Astana puanını 4'e çıkarırken, Maccabi Tel Aviv bir puanda kaldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.