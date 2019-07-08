Aspendos Yılı Golf Turnuvası

TİTANİC Golf Sahası'nda yapılan turnuvaya TAURUS Golf Kulüp üyeleri ile Serik Kaymakamı Haluk Şimşek de katıldı. Turizmde bu yılın 'Aspendos Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Aspendos Antik Kenti hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen turnuvada birinci Ercan Çek, ikinci Ercan Oruç, üçüncü de Eray Delituna oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri; Kaymakam Haluk Şimşek, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, TAURUS Golf Kulüp Başkanı Recep Turan tarafından verildi. Ayrıca, turnuvaya ev sahipliği yapan Titanic Golf Kulüp Müdürü Şehmuz Işık'a da bir teşekkür plaketi verildi. TAURUS Golf Kulüp Başkan Recep Turan yaptığı açıklamada, "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok antik kent, bir arada bulunmuyor. Bu yılın 'Aspendos Yılı' ilan edilmesi sebebiyle 2 bin yıllık bir geçmişe sahip Aspendos Atik Kenti'nin tanıtımına katkı veriyor ve Antalya turizmine sahip çıkıyoruz" dedi. Antalya Tanıtım A.Ş. Genel Müdürü Necdet Baş ise "Aspendos Yılı için hazırladığımız özel para ve plaketlerimizi her platformda, her kurumda resmi hediye haline getirerek, Aspendos ve Antalya'nın tanıtımına destek sağlıyoruz" diye konuştu.



