Aslan yürekli Muslera: İsrail’e bilerek gitmek istemedi

AKŞAM gazetesinde bugün yayımlanan 'Muslera İsrail'e neden gitmedi?' başlıklı haberde, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'yla ilgili birtakım iddialar yer aldı.

Herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde ilk olarak İsrail'de oynanan Uruguay-Arjantin karşılaşmasına dair detaylara yer verildi:

"İlk gol Uruguay’dan geldi. Cavani, Suarez’in pasında golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 2. yarıda Arjantin, Agüero’nun golü ile durumu 1-1 yaptı. Uruguay’ın bu gole cevabı 68. dakikada geldi. Suarez attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. 90+2’de sahneye Messi çıktı. Messi’nin penaltıdan attığı golle skoru 2-2 yaptı. Mücadele bu skorla sona erdi."

Haberin devamında ise Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera'nın bu karşılaşmada forma giymediği hatırlatıldı.

"Daha önce yapılan açıklamada tecrübeli file bekçisinin bel ağrıları sebebiyle kadroya alınmadığı belirtilmişti" denen haberde şunlar ileri sürüldü:

"Ancak bazı iddialara göre; Muslera, İsrail’e bilerek gitmek istemedi. Yıllardır Müslüman bir ülkede forma giyen Uruguaylı kalecinin, zaten bir turnuva maçı olmaması sebebiyle Arjantin’le İsrail’de oynamak istemediği belirtildi. Nando, Türk futbolseverleri kırmak istemedi."