Aslan, Timsah'ı avladı

SPOR Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, zorlu Bursaspor deplasmanına konuk oldu.



Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta, ilk yarıyı 1-0 geride kapatan G.Saray, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı ve ligdeki liderliğini sürdürdü.



G.Saray'ın gollerini; 74'te Sofiane Feghouli ve 81'de Tolga Ciğerci kaydetti. Bursaspor'un golü ise 14. dakikada Dzon Delarge'dan geldi.



Bu sonuçlar puanını 16'ya çıkaran G.Saray, nağmalup liderliğini sürdürürken, yeşil-beyazlılar 9 puanla 8. sırada yer aldı.



Maçtan dakikalar:



12. dakikada gelişen Galatasaray atağında, sol taraftan Tolga Ciğerci'nin pası ile ceza sahasında topla buluşan Gomis'in vuruşunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.



14. dakikada ev sahibi ekip, Delarge'ın golüyle öne geçti. Bu dakikada ani gelişen Bursaspor atağında, sol kanatta topla ilerleyen Ekoko'nun Mariano'yu geçtikten sonra ceza sahasına ortasında arka direkte bulunan Delarge, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0



23. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Belhanda kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularından döndü.



Aynı dakika içinde Barış Yardımcı'nın sağ taraftan hızla Galatasaray ceza sahasına girerek yaptığı ortada arka direkte bulunan Stancu'nun vuruşunda, kaleci Muslera'ya çarpan top üstten kornere çıktı.



34. dakikada Latovlevici'nin sol kanattan Bursaspor ceza sahasına yaptığı ortada Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu kornere çeldi.



35. dakikada Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ön direkte bulunan Gomis'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.



40. dakikada sol kanattan Latovlevici'nin ceza sahasına ortasında savunma oyuncularına çarpan top, Rodrigues'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleye yönelen top Titi'ye çarparak kornere çıktı.



42. dakikada orta sahadan aldığı topla Galatasaray ceza sahası önüne kadar ilerleyen Badu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



Maçın ilk yarısı, Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

