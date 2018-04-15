Aslan liderliği söktü aldı!

MAÇ başlamadan önce Galatasaray puan cetvelinde 3. sıradaydı ancak Sarı-Kırmızılılar evinde muhteşem performansını sürdürdü ve haftayı lider kapattı.

Bu galibiyetin ardından ise zirvede heyecan doruğa ulaştı. Galatasaray puanını 60'a yükseltirken Başakşehir ve Beşiktaş 59, Fenerbahçe ise 57 puanla sıralandı.

Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada muhteşem füzesiyle Mariano attı.

Aslan'ın ikinci golü ise kornerde Adebayor'un kendi kalesine attığı pozisyonda geldi.

Maçın hakemi Halil Umut Meler Galatasaray'da Fernando, Nagotomo ve Mariano'ya, Başakşehir'de ise Arda ve Emre ve Epreanu'ya sarı kart gösterdi.

Fatih Terim ikinci yarıda oyuna Tolga ve Sinan'ı sokarken Başakşehir'de Avcı, Mossoro, İrfan ve Kerim hamlesi yaptı.

Ligde Galatasaray gelecek hafta Alanyaspor'a konuk olacak Başakşehir ise Kayserispor'u ağırlayacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.



4. dakikada Feghouli ile girdiği verkaç sonrası savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Rodrigues'in şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



17. dakikada Clicyh'nin soldan yaptığı ortada arka direkte Visca kontrol ettiği topu içeri çıkardı. Kale sahası önünde Adebayor'un ayak koyduğu meşin yuvarlak üstten auta gitti.



35. dakikada Belhanda'nın ceza yayının sağ tarafından çektiği şutta, top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.



40. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında iyi yükselen Denayer'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.



43. dakikada Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, ön direkte Gomis'in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üstten az farkla kornere gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



MAÇTAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları maça göre başlangıç kadrosunda 2 değişiklik yaptı.



Tecrübeli teknik adam, geçen hafta Gençlerbirliği'ne yenildikleri maçta ilk 11'de görevlendirdiği Maicon Roque ve Selçuk İnan'ı yedeğe çekerken, bu futbolcuların yerine Jason Denayer ve Ryan Donk'u Medipol Başakşehir karşısında sahaya sürdü.



Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Serdar Aziz, Jason Denayer, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis 11'i ile çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Maicon ve Selçuk İnan'ın yanı sıra Batuhan Ahmet Şen, Eray İşcan, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Iasmin Latovlevici bulundu.



Denayer 8 maç sonra forma giydi



Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Jason Denayer, 8 maç aradan sonra forma şansı buldu.



Ligin 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucu sol arka adalesinde ileri derecede yırtık oluşan Belçikalı futbolcu, 70 gün sonra formasına kavuştu.



Maicon ilk kez kesik yedi



Teknik direktör Fatih Terim'in yedekler arasında yer verdiği Maicon Roque, bu sezon ligde ilk kez kesik yedi.



Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligde çıktığı 28 maçın 27'sine 11'de başlayan Brezilyalı savunma oyuncusu, sadece sarı kart cezası nedeniyle 18. haftadaki Kayserispor müsabakasında oynayamazken, ilk kez teknik direktör tercihi olarak yedekler arasında yer buldu.



Tribünler doldu



Galatasaray taraftarları, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının bu önemli karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.



Sarı-kırmızılı futbolseverler, Türk Telekom Stadı tribünlerini önemli ölçüde doldurup, tezahüratlarla takımlarını destekledi.



Taraftarlar, müsabaka öncesi teknik direktör Fatih Terim'i tribüne çağırıp, "İmparator Fatih Terim" tezahüratı yaptı.



Öte yandan, yaklaşık bin Medipol Başakşehir taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden müsabakayı takip etti.



Avcı'dan tek değişiklik



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli takımın geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın kadrosunda tek değişikliğe gitti.



Avcı, İrfan Can Kahveci'nin yerine Manuel da Costa'ya ilk 11'de şans verdi. Geçtiğimiz hafta stoperde oynayan Mahmut Tekdemir'i orta sahaya çeken Abdullah Avcı, Arda Turan'a da 10 numara pozisyonunda görev verdi. Manuel da Costa ise Alexandru Epureanu ile birlikte savunmanın göbeğinde maça başladı.



Turuncu-lacivertliler, Galatasaray karşısında sahaya, Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Arda Turan, Elia ve Adebayor ilk 11'iyle çıktı.



Medipol Başakşehir'in yedek kulübesinde ise Mert Günok, Attamah, Mossoro, Bajic, İrfan Can Kahveci, Mevlüt Erdinç, Kerim Frei, Uğur Uçar, Alparslan Erdem ve Gökhan İnler yer aldı.



Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tepki



Sarı-kırmızılı taraftarlar, Medipol Başakşehir forması ile Türk Telekom Stadı'na çıkan eski oyuncuları Arda Turan'a tepki gösterdi.



Turuncu-lacivertli takım ısınmak için sahaya çıktığında, ıslıkla Arda'ya tepkilerini gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, "Cim Bom'u satanı biz de satarız" tezahürat yaptı. Stat hoparlörlerinden de "Taçsız Kral Metin Oktay, tek aşkıydı Galatasaray, senin gibi Cim Bomluyu unutur mu bu taraftar" sözlerinin yer aldığı marş çalındı.



Türk Telekom Stadı'nın tribünlerinde de "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" pankartı yer aldı.



Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le maç öncesinde bir araya gelmedi.



Arda, 2 bin 522 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda



Arda Turan, 2 bin 522 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda bir maça çıktı.



Galatasaray altyapısında yetişen ve yıldızı parlayan Arda Turan, 2011-2012 sezonu başında İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olmuştu.



2010-2011 sezonunda Atiker Konyaspor'a karşı son kez sarı-kırmızılı forma ile Türk Telekom Stadı'na çıkan Arda, 2 bin 522 gün sonra bu kez bir rakip takımın forması ile bu statta bir maça çıktı.

