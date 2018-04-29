Aslan, Kartal'ı saf dışı bıraktı! Zirvenin yeni sahibi...

SPOR Toto Süper Lig'in 31. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliği Başakşehir'den geri aldı.
Nefes kesen mücadelede gol perdesini sarı-kırmızılı takım Fernando ile açtı. Müsabakanın 23. dakikasında gelişen G.Saray atağında Rodriguez, ceza sahasına sol çaprazdan girdi, içeriye çıkardığı topa Fernando dokundu ve eşitliği bozan gol geldi: 1-0
İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına eşitliği yakalamak isteyen Beşiktaş, daha agresif başlayan taraf olurken, Quaresma'nın harika vuruşunda Muslera gole izin vermedi.
Hata penaltı ve kırmızı kartı getirdi!
Maçın 65. dakikasında Beşiktaş savunma arkasına gönderilen topta Tosic'le Fabri anlaşmazlık yaşadı. Gomis yaptığı baskı sonrasında topu kazanırken, Tosic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Fırat Aydun'un penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı kararının ardından Tosic, direkt kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Topun başına geçen Gomis, penaltı atışından yararlanamadı.
Bu dakikadan sonra geliştirdiği hızlı ataklarla siyah-beyazlıların kalesinde 2. golü arayan G.Saray, aradığı golü 70'de Garry Rodriguez'le buldu.
70'de Linnes hızla içeri kat etti ve aradan nefis bir pas bıraktı. Hafif sol çaprazda topu alan Rodrigues önünü boşaltıp düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0
Kalan bölümde başka gol olmazken, G.Saray aldığı 3 puanla yeniden zirveye yükseldi. 62 puanda kalan Beşiktaş ise 4. sıraya geriledi.
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