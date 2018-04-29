Aslan, Kartal'ı saf dışı bıraktı! Zirvenin yeni sahibi...

70'de Linnes hızla içeri kat etti ve aradan nefis bir pas bıraktı. Hafif sol çaprazda topu alan Rodrigues önünü boşaltıp düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0

Maçın 65. dakikasında Beşiktaş savunma arkasına gönderilen topta Tosic'le Fabri anlaşmazlık yaşadı. Gomis yaptığı baskı sonrasında topu kazanırken, Tosic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Fırat Aydun'un penaltı noktasını gösterdi.

Nefes kesen mücadelede gol perdesini sarı-kırmızılı takım Fernando ile açtı. Müsabakanın 23. dakikasında gelişen G.Saray atağında Rodriguez, ceza sahasına sol çaprazdan girdi, içeriye çıkardığı topa Fernando dokundu ve eşitliği bozan gol geldi: 1-0

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