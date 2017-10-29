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Aslan ilk mağlubiyetini aldı

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı konuk etti

Aslan ilk mağlubiyetini aldı

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı konuk etti

29 Ekim 2017 Pazar 20:32
Aslan ilk mağlubiyetini aldı
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SÜPER Lig'de 10. hafta mücadelesinde Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Bordo-mavililer mücadeleyi 2-1 kazandı. Trabzonspor'un gollerini Dame N'Doye ve Yusuf Yazıcı kaydetti. Galatasaray 86'da Garry Rodrigues'in golüyle ümitlense de skor Trabzonspor lehine bitti. Galatasaray bu skorla 23 puanda kaldı ve Başakşehir ile arasında ki puan farkı 3'e indi. Galatasaray'da Sofiane Fegholi ile Bado N'Diaye kırmızı kart gördü. Trabzonspor'da ise Olcay Şahan oyundan ihraç edildi. Karadeniz ekibi ile 12 puana yükseldi. Trabzonspor ligde bir sonraki maçını Kayserispor'a konuk olacak. Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGalatasaray
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